Geen geld van het Rijk voor stroef Amstelveens woningbouwproject De Scheg-Oost

Ook de projecten Ouderkerkerlaan 150/Amstelwood en de zorgwoningen die in Westwijk Zuidoost moeten komen vallen buiten de boot. In totaal verdeelde het Rijk 300 miljoen euro over woningbouwprojecten die vastlopen door de gestegen bouwkosten.

Een woordvoerder van de gemeente Amstelveen laat weten dat het Rijk niet heeft laten weten waarom de projecten zijn afgewezen. Het Rijk gaf van te voren wel aan dat projecten waar nog relatief weinig geld bij moet, die snel starten en waarvan de kans groot is dat ze ook echt starten op het geplande startmoment, de meeste kans maakten.