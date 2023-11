Amsterdam ook auto-inbraken-hoofdstad van het land

Van januari tot en met oktober dit jaar werd er in Amsterdam het vaakst ingebroken in een auto. In totaal werden er in deze periode 5643 inbraak-meldingen gedaan, wat neerkomt op twee derde van alle auto-inbraken in de provincie. Daarmee is de stad koploper van heel Nederland, toont onderzoek van Independer in samenwerking met politie en het CBS aan.