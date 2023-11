Mogelijkheid gevonden om nieuwbouwwoningen in Almere van stroom te voorzien

RPO

De gemeente Almere blijft ongerust over stroomaansluitingen in een groot deel van de stad. Een gesprek tussen gemeente en netbeheerders heeft daarin weinig veranderd. Volgens de gemeente kunnen nieuwbouwwoningen en bestaande woningen die van het gas af willen in Almere Haven en delen van Almere Centrum, Stad Oost en Buiten sinds vorige week donderdag geen elektriciteitsaansluiting meer krijgen.

Netbeheerders TenneT en Liander spreken dat tegen. Zij verwachten woningen in de stadsdelen tot in elk geval 2025 te kunnen aansluiten. Dat kunnen ze doen door ruimte te gebruiken die eigenlijk is gereserveerd voor bedrijven, maar dan moeten bedrijven wel anders met hun stroom omgaan, waarschuwen ze.

Netbeheerders: 'Verkeerd begrepen'

De gemeente luidde vorige week donderdag de noodklok. Toen liet wethouder Sprong weten dat een groot deel van Almere per direct geen nieuwe elektriciteitsaansluiting kan krijgen. Volgens de netbeheerders heeft de gemeente Almere de situatie verkeerd begrepen. Onderstation Almere zit contractueel vol, maar er is nog wel reserveruimte, zeggen ze.

Dit onderstation is het knelpunt - Omroep Flevoland

Deze ruimte was bedoeld voor de groei van bestaande en nieuwe bedrijven die veel stroom gebruiken. Omdat die ondernemingen de capaciteit niet acuut nodig hebben is besloten deze ruimte voor huizen in te zetten, zo hebben de netbeheerders maandag in een gesprek met de gemeente verteld.

Liander en TenneT zeggen de gereserveerde ruimte te gebruiken omdat ze veel verwachten van maatregelen voor een toekomstbestendig stroomnet. Zo wil demissionair minister Jetten ondernemingen vanaf volgend jaar verplichten om hun energieverbruik anders in te richten. Dat zou voor meer ruimte op het net moeten zorgen.

Afbeelding ter illustratie - Omroep Flevoland

Ook spreken de netbeheerders met ondernemers over hun energie. Ze willen inzetten op het gebruik van batterijen. Met gemeenten wordt gepraat om wijken vertraagd van het gas af te halen. Volgens Liander en TenneT zit er wel 'een mate van onzekerheid' aan vast: het hangt af van het succes van de maatregelen of woningen tot en met 2025 kunnen worden aangesloten.

Gemeente: 'Het blijft een acuut probleem'

Almere spreekt nog steeds over een acuut probleem. De gemeente ziet nog te weinig garanties. Wel is de gemeente blij met de onorthodoxe maatregelen voor het stroomnet die op komst zijn. "Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost."

Liander spreekt nog met de gemeente Almere over de woningbouwplannen na 2026. Het stroomnet in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland moet uiterlijk in 2029 zijn uitgebreid, waarna alle problemen moeten zijn opgelost.