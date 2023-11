OBA Live: Paarse Vrijdag, Black Friday en Smibologie

Waarom moeten we massaal deelnemen aan Paarse Vrijdag, maar juist minder aan Black Friday? En wat betekent Lottobagga? Dit komt allemaal aan bod in de nieuwe aflevering van OBA Live.

Paarse Vrijdag

Op vrijdag 8 december is het weer Paarse Vrijdag. Op deze dag is er voor scholieren de kans om hun solidariteit te tonen naar LHBTQIA+’ers. Dit door onder andere het dragen van een paarse outfit. Schoolleider van de Montessori aan de Kade Cordula Rooijendijk is groot voorstander van deze Paarse dag. Zo hangt de gehele school op deze dag vol met paarse vlaggen.

Toch zijn er ook zeker tegenstanders van Paarse vrijdag. Rooijendijk legt uit dat het van belang is de ouders van de kinderen goed te informeren. Zo geeft Rooijendijk ook een tip voor andere scholen die hier tegen aan lopen: "Laat de ouders duidelijk zien wat je als school doet en ga in gesprek. Het is een compleet pallet dat je moet aanbieden en daar moet je als school wel duidelijk over zijn."