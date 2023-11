Potentieel kabinet-Wilders laat Amsterdamse raad beven: debat in Park Politiek

De Amsterdamse PvdA, D66 én JA21 maken zich - allemaal wel op hun eigen manier - zorgen over de gevolgen voor Amsterdam als er rechts kabinet onder leiding van Geert Wilders komt. Dat zeggen de fractievoorzitters Lian Heinhuis (PvdA), Rob Hofland (D66) en Kevin Kreuger (JA21) in AT5's Park Politiek als reactie op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag.

Bij D66 en PvdA zitten de zorgen bij het mogelijke rechtse beleid. "Het gevaar zit hem in de extreme bezuinigingen die de PVV wil doorvoeren, zoals het naar nul brengen van de kunst- en cultuursubsidies. Dat gaat een gigantisch effect hebben op onze stad", aldus Heinhuis.

Hofland: "Er zijn nu een groot aantal partijen met een bloedhekel aan Amsterdam. Ik denk zeker dat onze wethouders op een hele goede manier gaan onderhandelen en waarom er bijvoorbeeld een brug over het IJ nodig is. Ik maak mij wel zorgen over het antwoord wat we dan zullen krijgen."

Kreuger heeft ook zorgen, maar dan vooral over de toon van de andere partijen op dit moment. "Wij hebben het rijk voor een aantal zaken, zoals de infrastructuur en onderwijs, nodig voor extra geld. Als wethouder Moorman dit soort taal uitslaat richting rechts Nederland en straks bij een PVV-minister op bezoek moet, dan ben ik er niet gerust op dat ze het voor elkaar krijgt."

Zetels

JA21 houdt in de Tweede Kamer maar één zetel, PvdA/GroenLinks hebben er acht meer dan na de verkiezingen in 2021 en D66 verliest veertien zetels.

"Er bleef inderdaad maar één zetel over. We hebben het niet zo heel goed gedaan. We hebben intern gedoe gehad, dat is nooit goed voor de peilingen. De VVD heeft een rechtsere koers gepakt. Wij hebben een positie tussen de VVD en PVV in en dat speelveld wordt smaller. We moeten ons opnieuw invechten", reageert Kreuger op de uitslag voor zijn partij.

Hofland: "We begonnen op 5 september, toen de campagne begon, met vijf zetels in de peilingen en met een fantastische campagne en lijsttrekker hebben we dat aantal weten te verdubbelen. Het valt mee, maar vrolijkheid is er niet. In een land waar een xenofoob met afstand de grootste wordt, voelt voor D66 als een enorme klap."