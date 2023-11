Samenkomst, maar géén demonstratie op de Dam: "Alleen licht en liefde meenemen"

Op het plein is geen podium opgebouwd en er zijn geen sprekers aanwezig. In een tweet roept de organisatie op om 'alleen licht en liefde mee te nemen'. "Om te laten zien dat liefde het altijd wint van haat. Voor de rechtsstaat. Voor een Nederland van iedereen.

"We staan hier voor verbinding, tegen uitsluiting en tegen klimaatontkenning", vertelt een aanwezige. "Ik wil graag in verbinding blijven met iedereen die andere keuzes maakt. Omdat ik juist wil dat we samen voor het goede kiezen. En dat is niet dit."

Gisteravond stonden er meer dan duizend mensen op de Dam. Toen ging het wel om een demonstratie tegen de PVV en spraken er mensen op een podium. Sommige actievoerders hadden daarnaast Palestijnse vlaggen bij zich en ook de omstreden leus 'From the river to the sea, Palestine will be free' was op het plein te horen.