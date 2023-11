Van 't Schip sluit teambuildingsuitje niet uit: "Maar paintballen is wel een beetje ouderwets"

Ajax-trainer John van ’t Schip is ondanks het teleurstellende gelijkspel bij Almere City niet van plan veel wijzigingen door te voeren in zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Daarnaast ziet hij de wedstrijd van morgen als een must win-wedstrijd.

Ajax speelt morgenavond de eerste wedstrijd sinds het teleurstellende gelijkspel bij eredivisie-nieuwkomer Almere City. De ploeg boog daar een 1-0 achterstand om, maar gaf vlak voor tijd een penalty weg, waardoor het uiteindelijk toch nog 2-2 werd.

Er volgde een interlandperiode en inmiddels zijn we twee weken verder. En dus is "Almere alweer een tijd geleden", zegt Van 't Schip, die aangeeft dat hij geen spelers op de bank gaat zetten vanwege hun prestaties in Flevoland. "Ik vind dat er geen spelers zijn die verzaakt hebben."

Paintballen

Na een ongekend drukke transferzomer spelen er op dit moment veel nieuwe spelers bij Ajax en hoewel de feestdagen al in zicht zijn, staat er nog altijd geen hecht team op het veld. Wellicht kan een teamuitje helpen, bijvoorbeeld paintballen? "Het zou best een goed initiatief kunnen zijn, maar paintballen is ook wel een beetje ouderwets, hè? Er is op dit moment niet veel tijd om dat soort uitjes te doen, daar moet je het juiste moment voor vinden. In de winterstop gaan we op trainingskamp. Dan zou het ook nog kunnen."

Twijfelgevallen

Het zou zomaar kunnen dat Ajax morgen niet kan beschikken over Brobbey en Sutalo. "Sommigen kunnen spelen, sommigen zijn twijfelgevallen. Met Bergwijn en Berghuis gaat het goed, Ahmetcan Kaplan en Silvano Vos spelen vrijdagavond met Jong Ajax. Sutalo en Brobbey zijn twijfelgevallen. We moeten het even afwachten", zei Van 't Schip op de persconferentie.

Een paar dagen na de wedstrijd tegen Vitesse gaat Ajax op bezoek bij Olympique Marseille in de Europa League. Vanzelfsprekend wil Van 't Schip ook winnen, maar het zal niet makkelijk worden. Vooral omdat er geen uitsupporters welkom zijn bij de wedstrijd.