Temperatuur rond vriespunt: dak- en thuislozen kunnen vanavond terecht in winterkoudeopvang

Vanaf vanavond kunnen dak- en thuislozen een paar nachten in de winterkoudeopvang aan de Transformatorweg in West overnachten. De opvang is geopend omdat de temperatuur deze week rond het vriespunt ligt.

Volgens de gemeente is de opvang bedoeld om 'dak- en thuisloze mensen te beschermen voor mogelijke gezondheidsschade door het weer'. De GGD heeft namelijk bepaald dat het nu te gevaarlijk is om buiten te slapen, iets dat voorgaande jaren ook gebeurde toen de temperatuur rond het vriespunt lag.

De dak- en thuislozen krijgen in de voormalige gevangenis een bed, douche, warme maaltijd en ontbijt. Ze moeten de opvang elke ochtend om 9.30 uur weer uit. De opvang is gratis. De winterkoudeopvang is meestal meerdere nachten achter elkaar open en kan afhankelijk van het weer meerdere keren per winter van kracht zijn.

Naast de winterkoudeopvang bestaat er ook reguliere winteropvang op verschillende locaties in de stad. Die opvang is open van 1 december 2023 tot 1 april 2024, er is in die vier maanden plek voor 250 dak- en thuislozen.