15-jarige jongen lost schoten tijdens overval avondwinkel in Nieuw-West

Een avondwinkel aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Nieuw-West is gisterenavond rond 23.00 uur door een 15-jarige jongen uit Castricum overvallen. De verdachte loste meerdere schoten, eerst in de avondwinkel en daarna op straat. De eigenaar van de zaak hield de verdachte samen met omstanders aan tijdens zijn vluchtactie. Er raakte niemand gewond.