Roy adopteerde een afvalcontainer: "Ik word blij van een schone omgeving"

Roy Carter stoort zich aan het karton, en (grof)vuil rond de containers in zijn wijk. Daarom heeft hij zich opgeworpen als adoptant van de containers bij hem in de buurt. Zo houdt hij nu de containers en de ruimte eromheen netjes. In Amsterdam Informeert vertelt hij waarom hij een container heeft geadopteerd en wat dit werk inhoudt.

AT5

In Amsterdam werd per persoon vorig jaar gemiddeld 367 kilogram afval weggegooid, maar helaas belandt niet alles keurig in de daarvoor bestemde containers. En dat valt ook een voorbijganger op: "Het wordt een grote rotzooi als je dat er allemaal maar naast gooit." "Je moet het er gewoon ingooien", vertelt een puber al wandelend met zijn hond. "Maar ik gooi überhaupt nooit zo vaak dingen weg", sluit hij laconiek af.

Gelukkig wordt actie ondernomen. Uitgerust met een afvalgrijper en een vuilniszak doorkruist Roy Carter zijn buurt in Amsterdam-West. Tijdens zijn ronde stuit hij op een container waar grofvuil naast staat. "Ik heb nog niet kunnen achterhalen wie verantwoordelijk is voor dit achtergelaten afval", aldus Carter. Carter heeft zich bij de gemeente aangemeld als vrijwilliger, omdat hij graag zijn wijk netjes wil houden: "Dit doe ik omdat ik verantwoordelijkheid neem voor de omgeving waar ik woon. Ik ben altijd opgegroeid met de gedachte dat waar je woont, je het schoon moet houden."

AT5

"Bij dit soort dingen gaat het om passie en liefde", vertelt Roy. Elke dag kijkt hij of het nog schoon en opgeruimd is rond de containers. Als dat niet zo is, dan zorgt hij ervoor dat het weer netjes wordt. "Af en toe heb je wat, maar meestal is het gewoon keurig schoon." Van de gemeente krijgt hij alles wat hij nodig heeft. "Als je andere dingen nodig hebt, kun je dat vragen." "Een schone omgeving maakt mij ook blijer", sluit een stralende Roy af. "Ja. Ik word er blij van."