Nieuw afgeluisterd gesprek in zaak Peter R. de Vries, nabestaanden Casper Verheijen zien uitspraak in hoger beroep 'met vertrouwen' tegemoet en speeltuin in Noord maanden na storm nog steeds een ravage. Dat en meer in het AT5 Nieuws van donderdag 30 november, gepresenteerd door Fabiënne Mucuk.