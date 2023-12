Gladheidsbestrijding klaar voor winterweer: ''Er ligt hier 4000 ton zout klaar''

Dit weekend komt er weer nachtvorst aan en dat betekent gladde wegen. In Het Verkeer gaan we langs bij de afdeling gladheidsbestrijding om te zien hoe ze zich voorbereiden op winterweer. De strooiwagens staan opgesteld en er ligt 4000 ton zout klaar.

Van november tot en met april werkt de gemeente actief aan gladheidsbestrijding. Er wordt dag en nacht gelet op de wegdektemperatuur en het weer om zo te bepalen of er preventief gestrooid moet worden, legt directievoerder Ronald Kram uit.

Meetpunten

De wegdektemperatuur wordt in de gaten gehouden door verschillende meetpunten in de stad. Bij deze meetpunten zitten sensoren in de weg die onder andere de temperatuur van het wegdek, luchtvochtigheid en het zoutgehalte op de weg meten. Door zout te strooien verlaagt het vriespunt van het wegdek met een aantal graden. Hierdoor wordt de weg minder snel glad en ontdooid bestaande sneeuw of ijzel weer.