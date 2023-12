Madonna-fans al vroeg in vrieskou: "Hoop dichtbij genoeg te staan om haar parfum te ruiken"

Dit weekend staat de Queen of Pop met haar grootste hits van de afgelopen vier decennia in de Ziggo Dome. Aan de fans ligt het vanavond in ieder geval niet: de eerste fanatiekelingen stonden al vanaf 4.00 uur 's nachts in de rij om de beste plekken te bemachtigen.

Vanuit de hele wereld zijn fans vanochtend vroeg naar Amsterdam gekomen om het popicoon vanavond van zo dicht mogelijk mee te maken. "Ik ben voor de show vanuit Miami hierheen gevlogen." Rond een uur of negen stonden er al ongeveer dertig diehards voor de deur van de Ziggo Dome. "Ik ben om 4.00 uur 's nachts hier in de rij gaan staan, ook al verblijf ik in het hotel hiernaast", biecht een Brit op. De winterse kou van vandaag nemen de fans maar al te graag voor lief. "Madonna is 65 en gaat straks twee uur lang optreden. Daarvoor kunnen wij wel een beetje bevriezen". Maar omdat zo lang wachten je niet in de koude kleren gaat zitten, hebben de fans wel maatregelen genomen. "Ik heb mijn Madonna-outfit al aan, maar daarover heen ook drie truien en drie broeken, mijn ski-kleren en ik heb reddingsdekens mee", zegt een fan, die zijn jas dan weer wel thuis heeft gelaten. "Die kan ik wel aantrekken, maar dat verpest de hele outfit."

De deuren van de zaal gaan om 19.00 uur open, maar het is de vraag of het wachten voor de fans dan ook voorbij is. De concertorganisator Mojo waarschuwde de fans al voor een latere aanvangstijd. Madonna begint namelijk regelmatig pas later met optredens in haar Celebration Tour. "Als je met de trein komt, check hoe laat de laatste gaat", schrijft Mojo.