Bekogeld met flessen: in de Reguliers vragen dragqueens zich af wanneer het eens ophoudt

In de Reguliersdwarsstraat is op de nacht van 24 en 25 november een dragqueen door een groep mannen uitgescholden, bedreigd en mishandeld. Dat bevestigt de politie na vragen van AT5 en NH Nieuws. Ooggetuigen zeggen dat de mannen ook met flessen hebben gegooid, iets dat videobeelden lijken te bevestigen. De politie had dezelfde avond een deel van de mannen in de kraag gevat, maar nam ze niet mee naar het bureau. Wel is er een onderzoek gestart.

AT5

Eigenlijk zouden ze het interview met zijn tweeën geven. Maar Andre Alencar, die als dragqueen Kittana heet, meerdere avonden per week werkzaam in de Reguliers, is alleen verschenen. Steven Gibbs, ook bekend als Dutch Tina Turner, laat verstek gaan. Gibbs heeft te veel pijn, laat hij later op de dag via WhatsApp weten. "Ik heb amper geslapen", schrijft Gibbs. 'Kankerhomo, kankerjood' Gibbs en een aantal getuigen zeggen dat Gibbs door een groep van vijf à zes mannen tegen de grond is gewerkt. Ook Alencar was erbij. "Een groep Arabische mannen liep door de straat in de nacht van vrijdag op zaterdag", vertelt Alencar. "Ik en een aantal andere queens stonden met wat gasten te praten, toen zij langs kwamen lopen." Ze scholden Alencar en de anderen uit. "Ze zeiden: 'kankerhomo, kankerjood, ga toch dood.' Dat soort dingen."

Midden in beeld is te zien hoe een fles door de lucht vliegt - AT5

De groep lijkt door te lopen, maar niet veel later vliegen er flessen richting Alencar en zijn collega's. Dat is ook te zien op bewakingsbeelden van een kroeg in de Reguliers. "Daarna stak één van de mannen zijn hand uit naar Tina", vertelt Alencar, die zijn collega Gibbs steevast bij diens alias noemt. "Ik dacht toen al: dat is een list." En dat was het. Gibbs wordt tegen de grond gewerkt en verder mishandeld door meerdere mannen. Hij houdt er kapotte knieën en andere verwondingen aan over en is de afgelopen week niet in staat geweest om te werken. Geen aanhoudingen, onderzoek loopt Niet veel later weet de politie bij de Munttoren, niet ver van de Reguliers, een aantal van de mannen staande te houden. "We hebben hun identiteit opgeschreven", vertelt een woordvoerder van de politie. Daarna gingen de mannen vrijuit. Maar, zegt de politie: "Het onderzoek loopt. Dit is een incident dat we heel serieus nemen. Maar we moeten eerst weten wat de precieze rol is van deze mannen." Alencar kan er weinig begrip voor opbrengen. "Ik stond ernaast, bij de Munttoren. Achter de rug van de agenten om zaten ze ons nog te provoceren. Wat moet er gebeuren voordat zulke mannen gewoon gearresteerd worden?!"

Quote "Nu is het echt genoeg" Steven Gibbs

De politiewoordvoerder zegt alle begrip te hebben voor de woede en frustratie onder de queens. "Maar we zijn ook gebonden aan wat we juridisch kunnen doen. We hopen dat videobeelden en ooggetuigen ons onderzoek verder kunnen helpen. We roepen getuigen dan ook op zich bij ons te melden." Gibbs vertelt in een telefoongesprek geschrokken en verdrietig te zijn. "Ik zit nu 34 jaar in het vak, ik weet nog hoe het in de jaren 80 en 90 was. Het is te triest voor woorden. Nu is het echt genoeg."