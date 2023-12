Bewoners woning Westelijke Eilanden gearresteerd na melding over vuurwapen

Het arrestatieteam heeft aan het begin van de avond twee bewoners van een woning aan de Touwslagerstraat in het centrum gearresteerd. De politie kreeg een melding binnen dat het duo was gezien met een vuurwapen. Er wordt nog onderzoek gedaan.

Rond 17.20 uur kreeg de politie de melding binnen over het vuurwapen. Ook de brandweer en de ambulance werden opgeroepen, omdat de melder een gaslucht rook bij het pand. De politiehelikopter heeft een tijd boven het gebied rondgevlogen om de situatie in de gaten te houden. Uiteindelijk is het arrestatieteam ingezet om de twee bewoners aan te houden.

In verband met het onderzoek werd een groot deel van het Bickerseiland afgezet. De afzetting was vanaf de Grote Bickersstraat tot aan de brug met het Prinseneiland. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek in de woning nog bezig is, maar dat er wel wordt afgeschaald in de omgeving.