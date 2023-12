Straten van Amsterdam nl Ansje verzamelt verzamelingen: De Straten in de Vrolikstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week gaan we langs in de Vrolikstraat in Amsterdam Oost.

Lot is Qigong-lerares. Qigong is een Chinese bewegingsleer van zo'n 5000 jaar oud. Het is gericht op het rustig worden in je lichaam, het ‘werken met energie en helder worden’. “Ik heb dit geleerd van een Duitse vrouw die ineens riep, misschien is dit wat voor je omdat het ook heel goed is voor je gezondheid.” Volgens Lot kan Qigong ook ziektes genezen: "Met Qigong komen we bij bepaalde ziektes heel ver, bijvoorbeeld ook Parkinson.” Lot geeft een Qigong les aan Kiki en laat haar de 'Qi' voelen in haar handen.

Tessel produceert documentaires. Maar wat doe je dan precies? "Je bent een spin in het web, je bent overal betrokken, van a tot z". Tessel heeft net een documentaireserie gemaakt over butlers. Voor deze serie heeft ze tien weken lang mensen van over de hele wereld gevolgd die een cursus volgen tot butler in Zuid-Limburg. “Ja, dat vind ik het mooiste aan mijn vak, dat ik in werelden mag duiken die ik zelf niet ken.”

Ansje verzamelt verzamelingen: ze heeft er een stuk of 10: muziekdoosjes, boekenleggers, stenen, tassen en nog veel meer. Ansje neemt vaak spullen mee op haar reizen. “De meeste mensen omringen zich ook in hun huis met al hun spulletjes. Dat is bij mij ook zo.” Een tijdje geleden is Ansje door haar huis gelopen en heeft ze 33 voorwerpen uitgekozen die allemaal een bijzonder verhaal hebben. “Toen ben ik gaan kijken in de numerologie en bleek dat 33 mijn bestemmingsgetal is.” Haar favoriete verzameling zijn de muziekdoosjes. Die doen haar heel erg denken aan haar jeugd.

