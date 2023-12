Rechter: goedbetaalde chirurg AMC terecht ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag

Een orthopedisch chirurg die door het AMC werd ontslagen vanwege zijn 'agressieve, denigrerende stijl van communiceren', hoeft geen ontslagvergoeding te verwachten. De arts eiste zo'n 1,2 miljoen euro van het ziekenhuis, maar de rechter oordeelt dat het AMC dat niet hoeft te betalen.

De chirurg was 20 jaar in dienst bij het AMC en streek op het moment van zijn ontslag een brutosalaris van bijna 24 duizend euro per maand op. Hij werkte als medisch specialist en was ook actief als hoogleraar. In die laatste rol werkte hij veel met artsen die in opleiding waren.

Quote "Je gaat klemmen vasthouden en voor de rest wil ik je niet horen" Iets wat de man tegen een student gezegd zou hebben

Over het gedrag van de chirurg kreeg het AMC al sinds 2014 signalen. In een feedbackrapport uit 2016 gaat het over een gespannen en negatieve sfeer op de werkvloer. "Zo zonde, want deze opleider heeft een ongelooflijke hoeveelheid kennis", is daarin te lezen. Nadat het een aantal jaar wat beter leek te gaan, ontstonden er vanaf 2022 opnieuw conflicten. In die periode stuurde de artsenopleiding een brief naar het AMC. Daarin was onder meer te lezen dat de man denigrerende opmerkingen maakte, zoals: "Je gaat klemmen vasthouden en voor de rest wil ik je niet horen", "Ik trek mijn handen er van af, het is mijn patiënt niet meer, los het maar op. Wat een amateurs om mij heen", of demonstratieve zuchten die volgens de brief zouden bijdragen aan een 'bedreigd en onveilig leerklimaat'. De hoogleraar zou later overigens aangeven dat hij zich niet in de uitspraken herkende.

Er waren niet alleen klachten over de man. Een groep operatieassistenten kwam begin 2023 juist met een steunbetuiging, waarin ze aangaven dat ze de chirurg missen op de operatiekamer. Volgens de assistenten was de man 'een prettige collega die het maximale van zichzelf vraagt.' "Iemand die daardoor soms wat kort door de bocht kan zijn, maar nooit kwaadwillend." De steunbetuiging kwam te laat, want nadat de chirurg de administratie van het ziekenhuis 'op een hele vervelende manier benaderd', was de maat voor het ziekenhuis vol. In juni dit jaar werd de man ontslagen. 1,2 miljoen De chirurg vond dat het ziekenhuis geen goede reden had om hem te ontslaan en eiste daarom een ontslagvergoeding van 1,2 miljoen euro. Hij erkende dat hij soms kort door de bocht is, maar gaf daarbij aan dat dat te maken had met zijn 'gedrevenheid om patiënten te dienen'. Bovendien ontkende de arts een deel van de beschuldigingen. Toch is de man terecht ontslagen, oordeelt de rechter. Dat heeft niets te maken met zijn functioneren als chirurg, maar wel met de manier waarop hij zijn collega's en studenten behandelt. Dat dat laatste voor problemen zorgde, is volgens de rechter goed onderbouwd omdat het AMC meerdere e-mails en meldingen kon laten zien waarin het gedrag van de chirurg naar voren komt. "Er is veelvuldig geklaagd en er zijn meldingen gemaakt over het gedrag van de man", zegt de rechter daarover. "Dat is een feitelijk gegeven en geen mening."