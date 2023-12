Wolf gespot in de stad, of is het toch een hond?

Hij is al meerdere keren gespot in het oosten van het land, op de Veluwe en zelfs in Zeeland, maar is de wolf nu ook gespot in Amsterdam? De dierenambulance kreeg vandaag een melding binnen dat het beest zou rondlopen in Noord. Op social media en bij de dierenambulance zelf zijn er vraagtekens over het beest.

De dierenambulance is vanmiddag niet zelf naar de locatie gereden om te bekijken of de 'wolf' in de buurt was. De melder was namelijk al teruggereden, maar het dier was ervandoor gegaan. De vraag bij de dierenambulance blijft dus of écht een wolf was, of gewoon simpelweg een hond.

Op Twitter zijn de meningen duidelijk: het is een hond. Al blijft het gissen wat voor hondensoort het dan zou zijn. De een zegt een wolfshond, de ander weet het zeker dat het een husky moet zijn. In ieder geval zijn de reacties het er over eens: de melder zag het verkeerd.

Handoekenkat of een reiger-flamingo

De dierenambulance krijgt vaker een melding binnen over een dier dat uiteindelijk een heel ander dier, of zelfs geen dier bleek te zijn. "We hebben wel een keer wat te horen gekregen over een kat in nood, maar het bleken uiteindelijk natte handdoeken te zijn", laat de dierenambulance weten aan AT5. Meldingen over wolven komen echter niet echt vaak binnen bij de meldkamer, maar melders zien weleens gekkere dingen in de stad.

Zo kwam er eind november een melding binnen dat er, toevallig ook in Noord, twee flamingo's waren te zien. Een stond op het dak van een Canta, de ander op een balkon. Medewerkers van de dierenambulance rukten hier wel voor uit, maar troffen uiteindelijk twee reigers aan. De dieren werden meegenomen naar een groenere plek in de stad en daar weer losgelaten.