Van fiets getrokken en tegen ribben en hoofd getrapt: politie toont beelden van verdachten

De politie heeft op sociale media beelden gedeeld van twee mannen die verdacht worden van de mishandeling op het Haarlemmerplein in januari dit jaar. Een 27-jarige man zou daarbij van zijn fiets zijn getrokken en daarna in zijn ribben en tegen zijn hoofd zijn getrapt.

In een poging twee verdachten aan te kunnen houden, deelt de politie nu beelden waarop twee mannen herkenbaar te zien zijn. De beelden zijn vlak voor de vermeende mishandeling, tijdens een ander opstootje, gemaakt. Het slachtoffer deelde zijn verhaal ruim een week later op Instagram.

Volgens de politie waren de verdachten onderdeel van een luidruchtige groep mannen die op het plein naar voorbijgangers riepen. Op het moment dat het slachtoffer langsfietste, zou hij door de mannen naar de grond zijn gegooid.

Na de mishandeling werd de man uitgescholden voor 'kankerneger'. De politie onderzoekt of er een racistisch motief achter zit.

Een woordvoerder kan niet zeggen of er meer verdachten in de zaak zijn en of er al aanhoudingen zijn verricht.