OBA Live nl OBA Live: Bonbons, oliebollen en een Vrouwejaarsconference

Eenzaamheid bestrijden door middel van bonbons en oliebollen. En dit jaar geen oudejaars- maar een vrouwejaarsconference? In de nieuwe aflevering van OBA Live komen we al helemaal in de sfeer van de feestdagen.

Marcels Bonbonactie Op 7 december is het de Dag van de Vrijwilliger. Het perfecte moment om stil te staan bij hoe belangrijk het is om iets te doen voor anderen. 31% van de Amsterdammers doet aan vrijwilligerswerk. Zo ook voormalig acteur Marcel Musters. Al 15 jaar verzamelt hij rond de feestdagen doosjes bonbons. Deze brengt hij vervolgens naar een zorginstelling in Vught. Zowel de patiënten als verzorgers in deze instelling mogen volgens Marcel wel eens in het zonnetje worden gezet. Met deze actie hoopt Musters anderen te inspireren ook eens iets voor een ander te doen. Zo zegt Musters: "Als iedereen voor een of twee mensen zorgt dan hebben we allemaal geen problemen meer." Als voormalig psychiatrisch verpleegkundige heeft Marcel van dichtbij meegemaakt hoe eenzaam de mensen in de zorginstelling in Vught zijn en hoe goed de bonbons dus ook terechtkomen. Het is tot 17 december mogelijk een doosje bonbons met kaartje of tekening in te leveren bij Theater Bellevue.

Quote "Als iedereen voor een of twee mensen zorgt dan hebben we allemaal geen problemen meer." Marcel Musters – Oprichter Marcels Bonbonactie

Marcel Musters - AT5 Producties

Oma Coby's Oliebollen Net als Musters zet ook Mark Simoons zich in anderen te helpen. Simoons maakte van dichtbij mee hoe snel ouderen vereenzamen. "Toen mijn oma 95 werd, besefte ik dat ze deze verjaardag in haar eentje ging vieren." Simoons heeft er toen voor gezorgd dat er meer dan 200 kaartjes naar oma Coby zijn opgestuurd. Simoons vertelt dat deze actie hem aan het denken heeft gezet: "Ik wil impact maken op veel meer ouderen dan alleen mijn oma." Zo is hij vorig jaar begonnen met Oma Coby's Oliebollenbar. Rond de feestdagen verkoopt Simoons oliebollen, per 10 verkochte oliebollen kan één oudere een leuke dag beleven met Stichting De Tijdmachine. Simoons vindt het fijn dat hij de eenzaamheid bij ouderen zo een beetje kan verminderen. "Om op deze manier de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid geeft me een goed gevoel." Oma Coby's Oliebollen zijn hier te bestellen.

Quote "Ik wil impact maken op veel meer ouderen dan alleen mijn oma." Mark Simoons – Oprichter Oma Coby's Oliebollenactie

Mark Simoons - AT5 Producties

Vrouwejaarsconference Cabaretier en presentator Yora Rienstra is het zat dat het steeds maar mannen zijn die te zien zijn in satirische programma's en oudejaarsconferences. "In mijn ervaring als cabaretier worden vrouwen bijna nooit gevraagd voor satirische programma’s." Dit is volgens Rienstra onterecht. Daarom geeft ze dit jaar een tiental vrouwen de kans onderdeel uit te maken van een Vrouwejaarsconference. Op satirische wijze worden belangrijke onderwerpen uit het afgelopen jaar besproken. Vrouwejaars 2023 is te zien van 20 tot 23 december in Theater Bellevue.

Quote "In mijn ervaring als cabaretier worden vrouwen bijna nooit gevraagd voor satirische programma’s." Yora Rienstra – cabaretier & presentator

Yora Rienstra - AT5 Producties