Opnieuw honderden demonstranten op Centraal Station voor Palestina sit-in

Er wordt met vlaggen gezwaaid van de Palestijnse staat en ook wordt de omstreden leus 'from the river to the sea, Palestina will be free' gescandeerd. Burgemeester Femke Halsema liet eerder weten dat de leus 'onaanvaardbaar' en kwetsend is. Anderen zeggen dat de leus juist multi-interpretabel is en dat het niet wordt gebruikt als oproep tot geweld. Op video's is te zien dat de leus meerdere keren wordt herhaald.

Sinds het uitbreken van het conflict tussen Israël en Hamas zijn er al meerdere van dit soort acties geweest in het station, zoals op 7 november en voor het protest tegen de PVV . Volgens de organisatie van de actie wordt er vanavond op meerdere grote stations in het land een sit-in gehouden. Naast Amsterdam zou het ook gaan om de stations van onder andere Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Alkmaar.

Politie aanwezig

De politie is ook aanwezig op het station en probeert de demonstranten zo veel mogelijk aan één kant te houden. Dit wordt gedaan omdat, vanwege de verbouwing van CS, de stationshal is een van de weinige manieren vanaf de centrumkant om naar binnen te komen. Er worden daarom ook dranghekken geplaatst door de agenten. De directe toegang van en naar de metro via de stationshal is afgesloten vanwege de demonstratie.

Vragen van JA21

JA21 had aan het stadsbestuur vragen gesteld over de sit-in. De partij wilde weten wat het college vond van de demonstratie die tegelijkertijd wordt gehouden met de Chanoeka-viering op de Dam. Burgemeester Halsema liet in de antwoorden op de vragen weten dat de stad sinds het uitbreken van het conflict 'overloopt van emoties' en dat dat wordt geuit met bijvoorbeeld dit soort demonstraties. Halsema wijst er voor de rest op dat de meeste demonstraties vreedzaam verlopen en dat er geen aanwijzingen zijn dat er extra demonstraties zijn georganiseerd vanwege Chanoeka.

JA21 wilde ook weten of de politie ging ingrijpen, omdat de NS dat had verzocht. De burgemeester laat weten dat er gewoon in dat gedeelte van het station gedemonstreerd mag worden, aangezien het publiek toegankelijk is, en dat er nog geen redenen zijn geweest, bij vorige edities van de sit-in, om in te grijpen. Mochten er strafbare feiten worden gepleegd, dan kan de politie optreden.