Schrik in Tuigerstraat na zwaar ongeluk : "Had haar dood kunnen zijn"

Grote schrik in de Tuigerstraat in Noord vanmorgen. Een auto reed met hoge snelheid tegen de gevel van de woning van een bejaarde vrouw. Zij bleef ongedeerd, maar na het ongeluk kon je zo van buiten naar binnen lopen. In de woning is de ravage compleet, de rollator van de vrouw staat midden tussen het puin, daarnaast ligt de kentekenplaat van de auto. Gelukkig was de vrouw op dat moment niet in de buurt van de voorgevel. "Anders was het haar dood geweest. Onherroepelijk", vertelt een buurvrouw die haar heeft opgevangen.

"Ik hoorde een super harde knal alsof er een aanslag was gepleegd, mijn hart ging tekeer" vertelt de bovenbuurvrouw geschrokken. Een buurman verderop in de straat zei: "Dat het wel een explosie leek. Mijn stiefvader heeft 112 gebeld. Het was een flinke klapper."

"Een enorme knal en help, help, help", hoorde een andere buurvrouw. Toen ze naar buiten liep om te kijken zag ze overal stof en puin. Geschrokken nam ze haar buurvrouw, die slecht ter been is, mee naar haar huis. De bewoner zat op het moment van het ongeluk niet in haar woonkamer.

En dat was de enige reden waarom het met een sisser is afgelopen. "Ik ben zo blij dat ze niet in haar woonkamer zat. Het zou haar dood geweest zijn, onherroepelijk," vertelt ze.