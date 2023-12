Zes jaar cel voor beschieten van duo: "Wonder dat niemand is geraakt"

Een 21-jarige man krijgt van de rechter zes jaar cel voor het beschieten van twee mannen op 8 juli 2022 met de bedoeling hen te doden. Hij is ook veroordeeld voor verboden wapenbezit, bedreiging en een woninginbraak. Tijdens de schietpartij zat hij ook nog in zijn proeftijd van een veroordeling tot vernieling.

De man richtte die dag zijn wapen van tien à vijftien meter afstand op twee slachtoffers die naast een auto stonden en schoot meerdere malen. Er raakte niemand gewond, maar dat mag 'een wonder' genoemd worden volgens de rechter. Ook omstanders liepen kans om geraakt te worden door afketsende kogels.

Dat de dader rondliep met een geladen wapen en bereid was dat te gebruiken, noemt de rechtbank zeer ernstig en zorgt voor een groter gevoel van onveiligheid in de samenleving. Naast poging tot doodslag is de man in dit vonnis ook veroordeeld voor het inbreken in een woning en het stelen van een paar honderd euro en een aantal sleutelbossen.

Sabotage

De 21-jarige man is eerder al twee keer veroordeeld voor een winkeloverval en nog eens twee keer voor een straatroof. De reclassering spreekt van een neerwaartse spiraal in zijn hulpverleningstraject: hij hield zich niet aan bepaalde voorwaarden en saboteerde zijn elektronische monitoring.