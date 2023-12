Man (65) krijgt maand cel en contactverbod voor sturen van dickpic naar mentor

Op 16 oktober 2023 stuurde de man drie foto's van zijn geslachtsdeel via WhatsApp naar de vrouw die destijds voor hem het bewind voerde over zijn geldzaken. Ook stuurde hij een video van zijn geslachtsdeel en twee video’s van een dildo, die door een persoon heen en weer wordt bewogen.

De man verklaarde dat hij de berichten inderdaad had gestuurd, maar dat die bedoeld waren voor een prostituee waarmee hij contact had. De rechtbank acht het ongeloofwaardig dat er sprake was van een vergissing, omdat hij in de berichten meerdere malen in een seksuele context over de mentor sprak.

De man is eerder al veroordeeld voor online kinderlokken en het ongevraagd sturen van porno, hij zat hiervoor nog in zijn proeftijd. Zijn ongeremde seksuele gedrag is bekend bij de reclassering, die adviseert dat hij hiervoor intensiever moet worden behandeld.