Halsema droomt van 'La La Land-scène' op A10 tijdens 750 jaar-feest: "Ring symbolische locatie"

Op de langste dag van het jaar 2025 staan Amsterdammers, maar ook mensen uit omliggende steden en dorpen, massaal op de A10. Althans, dat hoopt burgemeester Femke Halsema. Zelf droomt ze bijvoorbeeld van een nagespeelde balletscene uit de Hollywoord-kraker La La Land, opgenomen op een snelweg bij Los Angeles. " Iedereen - met of zonder auto, zou het feest moeten kunnen waarderen", aldus Halsema in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester.

Volgens de burgemeester is het deze week gelanceerde plan al een oud idee. "We hadden ooit een groep van honderd Amsterdammers, waaronder Paul Scheffer, Duncan Stutterheim en Zef Hemel, die met het idee kwamen. Zij, en ook ik, hebben ooit de autoloze zondag meegemaakt. Ik ben die nooit vergeten hoe het was om de rolschaatsen op de snelweg, dat was een onvergetelijke ervaring."

15 kilometer

Maandag maakte Halsema bekend dat er op 21 juni 2025 over een afstand van 15 kilometer op de A10 feesten plaatsvinden vanwege de 750e verjaardag van Amsterdam. Het wordt een nationale viering: iedereen is welkom. Verwacht muziek, sport, theater, dans en meer.

"Het aantrekkelijke aan onze ring in niet alleen dat je onze Amsterdammers een enorme ruimte geeft om een enorm feest te vieren op de langste dag en nacht van het jaar, maar ook dat het Amsterdam en het ommeland verbindt. Het is ook een geweldige locatie voor mensen uit steden en de regio om Amsterdam heen om feest met ons te vieren. Het is prachtige symbolische locatie", aldus Halsema.