Peuters ontsnappen uit appartement in Noord en worden bibberend op straat gevonden

Omstanders zagen de kinderen staan en spraken even later agenten in een toevallig passerende politieauto aan. "Gelukkig vonden wij het tweetal snel", schrijft een agent op Facebook. "Het bleek om een jongetje van drie te gaan en zijn zusje van twee. De jongen liep op blote voeten, zijn zusje kroop in een soort slaapzakje rond. Ze waren doornat, voelden ijskoud aan en bibberden volgens onze collega's."

Op het politiebureau probeerden agenten uit te zoeken waar de kinderen woonden, maar voordat dat gelukt was meldde de vader van de kinderen zich al. Hij verklaarde dat zowel hij als zijn echtgenote de hele nacht niet hadden kunnen slapen door hun andere kind en pas om 11.00 uur wakker werden. Ze hadden niet gemerkt dat hun kinderen de voordeur hadden geopend en daarna met de lift naar beneden waren gegaan.

"De kinderen hebben de benen kunnen nemen, omdat de deur kennelijk niet op slot zat", schrijft de agent. "Het is sowieso aan te raden om ’s nachts de deur ook echt op slot te doen. Daarmee hou je je kinderen binnen en inbrekers buiten." De twee peuters zijn teruggeven aan de opgeluchte vader en maken het volgens de agent goed.

De politie noemt het een voorbeeld van onvoorspelbaar politiewerk. "Zelfs als je denkt alles in dit werk meegemaakt te hebben, dan nog kan je verrast worden door een opmerkelijke melding."