De Zuid-Koreaanse president is in de stad, inwoners Duivendrecht zijn niet blij met de uitbreidingsplannen station en de laatste week van Sonja en Henk in hun broodjeszaak in metrostation Weesperplein is aangebroken. Dat en meer in het AT5 Nieuws van dinsdag 12 december, gepresenteerd door Fabiënne Mucuk.