Wel naakt, geen seks: bij homobar Free Willie kom je pas binnen als je (bijna) bloot bent

Gewoon een low key blotenbillenborrel. Want al kom je Free Willie alleen binnen zonder kleren, het is niet de bedoeling dat kroeggangers met elkaar aan de slag gaan. De eigenaar vertrouwt erop dat hij niet hoeft in te grijpen. "Het is gewoon een beetje een ondeugende plek."

Welgeteld negen dagen nadat café Montmartre als één van de laatste homokroegen bij de Amstel de deuren sloot, opent horecaondernemer Richard Keldoulis een nieuwe gaybar pal aan de rivier. En het is een opmerkelijke tent. "Het is een naaktkroeg, ja", vertelt Keldoulis, die speciaal voor de openingsavond rondparadeert als zijn alter ego Jennifer Hopelezz. "Daar droom ik al heel lang van."

Keldoulis heeft al twee andere homo-uitgaansgelegenheden in Amsterdam. Club Church is een uitgesproken kinky discotheek, en ook zijn sauna vlakbij het Centraal Station is een populaire plek voor mannen die op zoek zijn naar seks. "Maar Free Willie is veel meer low key", legt Keldoulis uit. "Hier kom je lekker een drankje doen, of om een potje pool te spelen."