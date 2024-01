Wat te doen met je irritante huisgenoot: "Niet schoonmaken betekent bier kopen"

Wie in Amsterdam woont kent de irritaties die komen kijken bij het wonen met huisgenoten. De vreemdste verhalen komen soms voorbij. Iemand er zomaar uittrappen gaat niet en als je zelf weggaat, kan het wel even duren voor je weer kans maakt op een kamer. Hoe ver laat jij het komen voordat de vlam in de pan slaat? En wat zijn de beste tips om ermee om te gaan?

Voor velen is het hebben van een irritante huisgenoot herkenbaar. In de voorbeelden die we op straat horen vallen niet alleen de huishoudelijke ergernissen op, maar ook de vreemde eigenschappen. "Er was er een die het fijn vond om te luisteren als je naar de wc ging." Of: "Als wij niet schoonmaakten ging zij het nog erger maken!"

Quote "Ik heb wel eens een pan met eierresten in iemands bed gelegd toen er niet was opgeruimd" voorbijganger

Verschillende adviezen komen voorbij hoe je moet omgaan met dat soort extreme huisgenoten. Van eruit gooien tot nooit meer met degene praten. Bij het Roeterseiland klonk een wat creatievere oplossing: "Als iemand niet opruimt moet je de pan met etensresten in hun bed leggen!"

Met wie woon je eigenlijk? Naast alle geinige verhalen en rare ervaringen wordt het duidelijk dat je lang niet altijd weet wie je in huis haalt als huisgenoot. En andersom zullen er vast ook eigenschappen zijn aan jezelf wat een irritatie kan opwekken bij de ander. Misschien moet er minder gekeken worden naar wáár je gaat wonen, maar met wíé. Bente London is directeur buurtbemiddeling bij BeterBuren. Volgens haar is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen wanneer je onder één dak komt te wonen: "Als je schoonmaakafspraken maakt en dat blijkt achteraf niet haalbaar te zijn voor iemand, dan komt er ergernis. Hiervoor is één gesprek vooraf niet voldoende, en is het nodig om dit gesprek gaandeweg te blijven houden." Wees eerlijk Ergernissen komen niet alleen voor bij extreem vieze en rare huisgenoten. Het zijn de kleinste irritaties die kunnen uitlopen op een grote ruzie. Hiervoor geeft een voorbijganger een advies: "Kijk of je een gemeenschappelijk persoon kent die ertussen kan gaan zitten, zodat je niet het gevoel hebt dat je het in je eentje doet. Maar dan ben je ook niet iemand aan het aanvallen." Iemand anders zegt: "Wat wij hadden was, dat als jij je niet houdt aan het schoonmaakrooster je een krat bier moet kopen. Nou, dan moet je als je weken dat niet doet wel vijf kratten halen. Dat werkte wel uiteindelijk." In een stad waar zoveel verschillende mensen dicht op elkaar wonen zijn irritaties niet te vermijden. Bente London wil benadrukken dat het goed is om het volgende dan ook in je achterhoofd te houden: "Niemand is erbij gebaat om de ander het leven zuur te maken en daar wordt het ook niet gezelliger op in huis," zegt London. De irritante huisgenoot zijn, gaat vaak niet expres.