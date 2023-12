Herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal bijna klaar: "Halfjaar eerder dan gepland"

We zijn terug op de Nieuwezijds Voorburgwal. Sinds maart 2022 wordt het noordelijke deel, van de Paleisstraat tot de Prins Hendrikkade, overzichtelijker gemaakt. In Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Cleo Wever welke werkzaamheden nog op de planning staan.

De werkzaamheden aan de Nieuwezijds Voorburgwal zijn onderdeel van het project: de Oranje Loper. Er wordt met dit project ook gewerkt aan de bruggen en straten van de Raadhuisstraat tot het Mercatorplein. Wever kijkt met een positief gevoel terug op de herinrichting: "We hebben hard gewerkt en het was een flinke uitdaging om hier in de binnenstad alles voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk zijn we een halfjaar eerder klaar dan gepland."

Een bewoner die we spreken is erg blij dat het erop zit. "We hebben echt ruim anderhalf jaar in

een bouwput gezeten. Dat was niet fijn. Soms was het hek helemaal tot het huis en kon ik het vuil niet kwijt. Het was echt een bende", vertelt hij. "Maar nu ziet het er netjes uit. Ik durf weer mensen uit te nodigen."

Een andere omwonende is niet tevreden met het eindresultaat. "Het is kaal. In de zomer wordt het heel wam en de geluidsoverlast met de tram is toegenomen. Omdat er geen bomen en groen zijn om het geluid te dempen", vertelt ze. Wever kan zich voorstellen dat het nu kaal lijkt in de straat. "Niet alleen omdat het winter is, maar ook omdat de bomen nog jong zijn", legt ze uit. "Deze bomen hebben tijd nodig om te groeien. Als je kijkt naar het aantal bomen in de straat dan hebben we veel meer bomen in de huidige situatie dan de vroegere situatie."

Voordat de werkzaamheden echt klaar zijn moeten er nog een paar puntjes op de i worden gezet, legt Wever uit. "We moeten het voegmiddel van de keitjes verbeteren op een aantal plekken. Daarnaast zijn er nog wat herstelpunten, bijvoorbeeld aan het straatwerk op de stoep. Dat doen we in het begin van volgend jaar."



Daarom blijft de huidige omleiding voor autoverkeer via de Spuistraat tot half februari 2024 van kracht.