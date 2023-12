Broers willen blijven wonen in woning van overleden moeder, Ymere wil dat liever niet

Drie broers eisen aan Ymere dat in ieder geval hun jongste broer mag blijven wonen in de sociale huurwoning waar zij met hun pas overleden moeder woonden. De broers zeggen dat zij al meebetaalden aan de huur en dat er sprake was van een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding'. Ymere zegt echter dat de jongste broer niet echt in de woning woonde en dat het helemaal niet duidelijk is dat de lasten gezamenlijk werden gedragen. In de rechtbank werd de zaak deze week besproken.

De broers stellen dat hun jongste broer er wel daadwerkelijk echt woonde en mee hielp in huis. De man kwam na zijn studie in 2012 weer thuiswonen om voor zijn moeder te zorgen en werden de huishoudelijke taken ook verdeeld. Vanaf 2018 deed de jongste broer vrijwel alle boodschappen die hij ook zelf betaalde en later werd hij ook mantelzorger. In 2020 en 2022 kwamen de andere broers ook weer terug in het huis en hielpen mee aan het betalen van de huur en de boodschappen. Er werd zelf een verbouwing gefinancierd.

De moeder overleed in september van vorig jaar en de broers willen dat de jongste in de woning blijft wonen. De huur van ongeveer 670 euro kan worden betaald en het zou volgens de broers duidelijk zijn dat het het hoofdverblijf was van de broer en dat het ook een gemeenschappelijke huishouding was.

Ymere ziet de zaak anders

Ymere besloot eind 2022 de huurovereenkomst te beëindigen en is het niet eens met de broers over een doorzetting van het huurcontract. Volgens de woningcorporatie is er namelijk geen sprake geweest van de broers de woning als hoofdverblijf en was er ook geen gemeenschappelijke huishouding, maar was er sprake van 'een eenzijdige zorgrelatie waarbij een bepaalde lotsverbondenheid partijen bij elkaar heeft gebracht'.

Ook is het volgens Ymere helemaal niet duidelijk dat de broers meehielpen met het betalen van de huur en de boodschappen, dat werd namelijk volgens de broers met cashgeld gedaan. Het laatste punt dat de woningcorporatie aankaart is dat de woning volgens de Huisvestingsverordening zou moeten worden toegewezen aan een gezin met ten minste drie minderjarige kinderen en de jongste broer daar niet aan voldoet. Ymere zou de woning ook niet willen aanpassen. De broers gaven aan wel met z'n allen in de woning te willen blijven wonen, plus de partner en het toekomstige kind van de oudste broer.

Wel het hoofdverblijf

De kantonrechter is van mening dat het wel duidelijk is dat de jongste broer samen met zijn moeder woonde in de woning en dat dit zijn hoofdverblijf was. Zo stond hij ingeschreven vanaf 2012 en bevestigen meerdere verklaringen van omwonenden en familieleden dat.

Ook stelde de rechter dat de broers het voldoende konden duidelijk maken dat er sprake was van een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding'. Ondanks dat het niet genoeg te bewijzen viel dat hij de boodschappen betaalde, was het energiecontract en andere afschriften - zoals van de verbouwing - waar zijn naam boven stond genoeg. "Dit wijst op een zekere mate van financiële verwevenheid tussen hem en zijn moeder", aldus de kantonrechter.

Nog geen duidelijkheid

Ondanks dat de kantonrechter de punten van de broers bewezen achtte, is het nog niet duidelijk of de jongste broer in de woning mag blijven. Omdat de huidige situatie van de jongste broer niet in de Huisvestingsverordening past, moet daar eerst nog naar worden gekeken. Ook is de vraag nog of de broers gezamenlijk wel als huishouden gelden in de zin van verordening.

Daar moet volgens de rechter eerst over worden geoordeeld door Ymere zelf, maar ook mogelijk door het college van burgemeester en wethouder van de stad. Het kan zelfs dat de bestuursrechter zich er nog over moet buigen. De kantonrechter kan daarom niet zelf beslissen over het doorzetten van de overeenkomst. Tot die tijd worden de eerder genomen beslissingen aangehouden.