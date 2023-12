Verdacht pakketje bij Basisweg blijkt flink explosief, situatie weer veilig

De politie, brandweer én ambulance zijn vanochtend massaal uitgerukt naar een incident aan de Basisweg in Westpoort. Volgens een woordvoerder van de politie werd er een verdacht pakketje aangetroffen voor een bedrijfspand, wat een flink explosief bevatte. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het pakketje iets na het middaguur veiliggesteld en meegenomen om onschadelijk te maken.

Rond 09.20 uur werd de Teamleider Explosievenverkenning (TEV) opgeroepen naar het bedrijfspand om onderzoek te doen. Ook de EOD en de Forensische Opsporing werden opgeroepen. Ongeveer twee uur later werd er opgeschaald naar het zogenoemde Grip 1. Dat betekent dat er tijdens het incident coördinatie tussen de verschillende hulpverleningsdiensten nodig is. De politie laat weten dat er rond 12.30 uur weer is afgeschaald.

Iemand van de EOD deed onderzoek in een bompak. Volgens een woordvoerder kon het explosief behoorlijke schade aanrichten. De inhoud wordt op een andere locatie onschadelijk gemaakt.

Pand ontruimd

Het bedrijfspand waar het pakket voor werd gevonden werd door de politie ontruimd. Werknemers van omliggende bedrijven mochten tijdens het onderzoek niet naar buiten, zo liet een tipgever weten die in de buurt werkt. Een groot gedeelte van de Basisweg werd ook afgezet, ook het gedeelte waar 70 kilometer per uur mag worden gereden. Het verkeer werd door de politie omgeleid.