Windvaan met veel moeite van dak paleis op de Dam gehaald voor restauratie

Het onderhoud aan het dak van het Paleis op de Dam is nu echt begonnen. De windvaan is het eerste onderdeel dat onder handen genomen wordt en kwam vandaag, na verschillende pogingen, van het dak af. Het instrument, waarmee de richting van de wind wordt aangegeven, is toe aan een opknapbeurt en zal na de zomer van 2024 terugkeren op het paleis.

Dat de opknapbeurt nodig is, daar is geen twijfel over. "Het valt op dat 'ie duidelijk schade heeft", zegt restauratiearchitect Hans Vlaardingenbroek. "Aan de onderkant bijvoorbeeld, waarmee hij op de spil staat. Daar moet 'ie echt hersteld worden. En wat opvalt, is dat de vergulding echt op is, dus we halen hem niet voor niks naar beneden."

Maar het kostte de werklieden de nodige moeite om de windvaan, op meer dan 60 meter hoogte, te verwijderen van het dak. Eigenlijk zou het vanmorgen vroeg al geregeld zijn, de geschatte tijd dat de windvaan op de grond zou staan was 10.30 uur. Iets voor 14.00 uur stond het instrument op de grond. De reden: "De wind", aldus Vlaardingenbroek. "Hij zat niet vast of iets dergelijks, dat was het niet. Ze hadden problemen om met het bakje in de buurt te komen en zo dichtbij te komen dat de windvaan niet zou worden aangetikt. Hij zou anders stuk gaan door de bewegingen van het bakje."