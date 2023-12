Handhavers mogen fietsers bekeuren: "Hopelijk gaan ze niet te veel muggenziften"

Een ander, een man op de Nieuwmarkt, is er absoluut niet blij mee. "Meer mensen die boetes mogen uitdelen, dat vind ik niet best", zegt hij. "Is dat nu echt nodig? Nog meer boetes. Al dat straffen, volgens mij werkt dat alleen maar averechts."

Verschillende Amsterdammers reageren op het nieuws en hun visies lopen nogal uiteen. Een vrouw in Noord ziet het als een zegen. "Goed, prima dat ze dat doen", geeft ze aan. "Ik word helemaal gek van al die fietsers met een telefoon in hun handen."

Boa's door agenten ingewerkt

De boabond laat in een reactie weten dat het personeel voldoende is opgeleid en ze vinden het een prima ontwikkeling en goed te combineren met hun huidige werk. Vanaf januari worden ze door politieagenten ingewerkt om de overtredingen te herkennen. Het gaat hier bijvoorbeeld om fietsen zonder licht of met een telefoon in je handen. Ook kun je een prent van een boa krijgen voor lopen of fietsen door rood licht.

Voetgangers en fietsers in de stad worden gevraagd of zij vrezen voor een boete, nu ook handhavers het bonnenboekje mogen trekken. "Volgens mij doen ze soms wel moeilijk over fietsen over de stop ofzo, of fietsen met een mobiel in je hand", zegt een man.

Een ander in Noord moet lachen. "Telefoon in mijn hand, dat heb ik in de auto al, dus dat zal op de fiets ook wel gebeuren", begint hij. "Maar ik ga niet fietsen. Ik blijf lekker in de auto zitten, haha. Mazzel!"