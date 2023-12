Man gegijzeld, mishandeld en van auto beroofd tijdens verkoopafspraak in Zuidoost

De politie heeft dinsdagnacht een 53-jarige Amsterdammer aangehouden in een onderzoek naar een gewelddadige diefstal in Zuidoost. Een 63-jarige man uit Den Bosch werd gegijzeld, bedreigd, beroofd en mishandeld tijdens een verkoopafspraak in een woning in Gein.

Het slachtoffer regelde half december de verkoop van een graafmachine via zijn neef in Suriname. Dat deed hij via een advertentie op Facebook Marketplace. Een geïnteresseerde koper vroeg het slachtoffer vervolgens naar een woning aan het Stavardenplein in Gein te komen.

In de woning wordt het slachtoffer mishandeld door vier of vijf mannen, die volgens de politie 'grof geweld' toepassen. Hij wordt bedreigd met een vuurwapen en via zijn telefoon moet hij geld overmaken. Hij moet daarna zowel zijn telefoon als zijn auto afstaan.

Uren later wordt het slachtoffer achtergelaten bij een bushalte in Gein. In de buurt van de woning heeft de politie vervolgens een 53-jarige man aangehouden. Hij zit vast voor nader onderzoek. Vanwege de mate van het geweld zegt de politie de zaak zeer hoog op te nemen.

De politie ziet de laatste drie maanden meer incidenten met een link naar te koop aangeboden spullen in Suriname, waarbij slachtoffers naar Zuidoost werden gelokt om vervolgens te worden gegijzeld en beroofd. De politie waarschuwt daarom voor verkoopafspraken waarbij je de koper of verkoper niet kent. "Zorg dat je een goed beeld hebt met wie je handelt, maak een afspraak in openbare gelegenheden en ga niet alleen naar zo’n afspraak”, aldus Bart Gietema, chef Districtsrecherche in Amsterdam–Oost.