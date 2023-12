Orkestrepetitie in leeg kantoor op de Zuidas: Zo krijgt tijdelijke leegstand weer leven

Ruimte om te wonen en te leven in de stad is schaars. Tegelijkertijd zijn er momenten waar hele kantoren leegstaan. Sociaal ondernemer Mare Santema vertelt hoe zij deze ruimtes opvult in Bouw Woon Leef .

Veel kantoorruimtes staan namelijk leeg in de avonden en weekenden. Maar ook doordeweeks staan overdag kantoren (deels) leeg doordat werknemers thuis werken. "Die ruimte kunnen we perfect ter beschikking stellen voor mensen die de ruimte wel nodig hebben", vertelt Santema.

Een goed voorbeeld is de orkestrepetitie van De Philharmonie. Het orkest repeteerde eerste altijd in een school, maar spelen nu in het lege kantoor. Volgens voorzitter Caecillia Groot bevalt dit goed. "We zijn hier heel happy. Het is een prachtige ruimte. "Iedere keer als wij hier spelen zijn we ontzettend blij."

Er is een editie van de repetitie georganiseerd, speciaal voor de omwonenden van het kantoor. De buurtbewoners die wij spreken zijn enthousiast over de uitnodiging. "Wij waren heel nieuwsgierig naar hoe het gebouw er van binnenuit zou zien", vertelt een mevrouw. Haar buurvrouw heeft het ook naar haar zin. "Het is geweldig", zegt ze.