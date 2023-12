Amstelveen krijgt noodopvang voor 300 asielzoekers in Kronenburg

Er komt een asielzoekerscentrum in het Amstelveense Kronenburg. In een complex aan de W.H. Keesomlaan worden vanaf komend jaar vijf jaar lang een kleine 300 asielzoekers opgevangen. De gemeente wil zo haar steentje bij dragen aan het oplossen van de landelijke asielcrisis.

Het gaat om een complex dat geruime tijd leegstond", vertelt de gemeentewoordvoerder. Voorheen diende het pand als hoofdkantoor voor de bedrijfspsychologen van LTP. "Het ombouwen duurt ongeveer negen maanden", vervolgt de woordvoerder. De eerste asielzoekers zullen er dus op z'n vroegst in september intrek nemen", rekent ze voor.

De kogel is nog niet helemaal door de kerk. Omdat in het gebied vanwege laag overvliegende vliegtuigen beperkingen gelden, is een Verklaring van geen bezwaar (Vvgb) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nodig.

De woordvoerder benadrukt dat de opvang voor maximaal vijf jaar, 'en dus tijdelijk, is'. Een 'asielzoekerscentrum', noemt ze het liever niet. Duidelijk is wel dat er zo'n 290 volwassen asielzoekers worden gehuisvest. Eerder maakte de gemeente bekend op bedrijventerrein de Legmeer zestig minderjarige asielzoekers op te vangen.