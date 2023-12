Duidelijkheid over woningbouw op Floriadeterrein laat op zich wachten

Het gaat langer duren voordat duidelijk is welke woningbouwplannen worden uitgevoerd op het voormalige Floriadeterrein in Almere. De gemeente en de projectontwikkelaar van de woonwijk hebben meer tijd nodig om hun meningsverschil op te lossen.

Een deadline die op 15 december lag, is opgeschoven naar 12 februari.

Voor de bouw van woonwijk Hortus heeft Almere in 2018 al een contract gesloten met projectontwikkelaar Amvest. Later is ook bouwbedrijf Dura Vermeer daarbij aangehaakt. Zij werken nu samen onder de naam Weerwater CV.