Woonboten tijdelijk weg wegens slechte staat Da Costakade: "Slecht nieuws zo voor de kerst"

In de week van 8 januari sluit de gemeente de Da Costakade in West af voor auto's tussen huisnummer 114 en 128 omdat de kade moet worden versterkt. Minstens tien parkeerplaatsen kunnen hierdoor niet gebruikt worden en vier woonboten moeten tijdelijk op een andere plek liggen. "Dat het een spoedevacuatie is die begin januari gaat gebeuren, dat is wel slecht nieuws zo voor de kerst", vertelt een bewoonster aan AT5.

De kademuur van de Da Costakade loopt al jaren risico op scheuren vanwege verzakkingen. In 2018 is een deel van de muur al versterkt. Sinds vorig jaar mag zwaar verkeer de straat niet meer door en zijn zeven parkeerplaatsen opgeheven vanwege de onveilige situatie.

De laatste metingen laten zien dat de kade nog meer in beweging is dan eerst, daarom moet de gemeente nu actie ondernemen. De kademuur wordt in januari versterkt.

Het nieuws valt bij iedereen net iets anders op z'n dak. "Lastig, maar ook nodig denk ik, de straat is echt verzakt. Als het een beetje regent, dan staan hier meteen grote waterplassen", vertelt een bewoner. Een ander: "Het is natuurlijk niet leuk en niemand doet het voor zijn plezier, maar als de kademuren instorten, dan heb je ook niet zoveel meer over."

Woonboten tijdelijk weg

Tussen de Potgieterstraat en de Kinkerstraat wordt de straat dan voor auto's afgesloten, motorfietsen, fietsers, voetgangers en hulpdiensten mogen er wel langs. De vier woonboten die daar liggen, gaat de gemeente op korte termijn verplaatsen. Minstens tien parkeerplaatsen verdwijnen ook tijdelijk, waaronder twee met elektrische laadpalen.