Halsema wil Extinction Rebellion niet op A10 maar op andere locatie: "Snelweg is onverantwoord"

De reden voor het verbod is dat auto's op deze plek op vijf rijbanen met honderd kilometer per uur rijden. Bovendien is dit deel van de snelweg een belangrijke aanrijroute voor ambulances die naar de spoedeisende hulp van het VUmc moeten. En het is een belangrijke route voor ander verkeer: het blokkeren zal dus voor lange files zorgen, ook op omliggende wegen.

Om deze redenen heeft de driehoek van burgemeester, justitie en politie XR verboden om te demonstreren op de A10.

Toch blokkeren

XR zegt ondanks het verbod nog steeds van plan te zijn om de snelweg te blokkeren: "De A10 is voor ons zo belangrijk", zegt een woordvoerder tegen AT5. "We hebben honderd keer bij het ING-hoofdkantoor en de filialen gedemonstreerd. Ze geven geen reactie, dus moeten we echt in actie komen. De burgemeester wil ons op de Amstelveenseweg, maar daar krijgen we geen aandacht. We willen dat heel Nederland weet dat ING de meest vervuilende bank van Nederland is."