Politie vindt lichaam in IJhaven bij zoektocht naar vermiste man

In de IJhaven heeft de politie vanmiddag een lichaam gevonden. Dat gebeurde na een zoektocht van twee dagen van de politie naar een vermiste Amsterdammer. Of het lichaam dat is gevonden van de man is, moet nog worden bevestigd door de politie.

De man is sinds de nacht van donderdag op vrijdag niet meer gezien. Vrijdagochtend startte de politie een zoektocht naar de Amsterdammer, met hulp van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LOTZ). Dat team heeft de afgelopen dagen met honden en een Sonarboot naar de man gezocht.

Dat gebeurde voornamelijk in het water van de IJhaven, omdat de man kort voor zijn verdwijning nog op camerabeelden in het nabijgelegen winkelcentrum Brazilië werd gezien.

Identificeren

Na een korte onderbreking ging de zoektocht vannacht door. Volgens een omwonende stonden er daarbij ook agenten met zaklampen langs de kant.

Of de man nu gevonden is, is op dit moment dus nog onduidelijk. De politie kan daar pas duidelijkheid over geven nadat het gevonden lichaam geïdentificeerd is.

Eerder ongeval

In het water van de IJhaven werd in oktober ook het lichaam van de vermiste Sam van Grondelle gevonden. De 29-jarige man raakte vier dagen daarvoor vermist na een avondje stappen. Vermoedelijk viel Van Grondelle door een noodlottig ongeluk in het water.