Buschauffeur raakt onwel, meerdere geparkeerde auto's geramd bij Oosterpark

Een bus van lijn 37 is ter hoogte van Oosterpark tegen meerdere auto's aangereden. Een woordvoerder van het GVB laat weten dat de buschauffeur onwel werd en daarna de macht over het stuur verloor.

De buschauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. De lijnbus wordt op dit moment geborgen. Buslijn 37 rijdt tot die tijd om, met 20 minuten vertraging.

Op foto's die een omwonende naar AT5 stuurde is te zien dat meerdere auto's schade hebben opgelopen.