Prijzen parkeergarages vanaf februari omhoog: "In Londen betaal ik de helft"

Je auto in een parkeergarage van de gemeente neerzetten wordt vanaf februari duurder . Op alle plekken in de stad worden de tarieven dan gelijkgetrokken met die van parkeren op straat in de buurt waar de garage staat. In sommige gevallen betekent dat een stijging van 1,40 euro per uur.

"Dat zijn wel prijsverhogingen", zegt een man die we op straat spreken. "Maar goed, je doet er niets aan." Een andere automobilist stoort zich wat meer aan de tariefverhogingen, "Amsterdam is de duurste stad als het gaat om parkeren, in Londen betaal ik de helft."

De prijsverhogingen werden eerder vandaag bekendgemaakt door de gemeente. Met name in en rondom het centrum wordt parkeren in garages flink duurder. Bij Markenhoven in de Anne Frankstraat gaat het van 6,30 euro per uur naar 7,50 euro.

En bij de Albert Cuyp zelfs van 5,10 euro naar 6,50 euro per uur. Eerder deze maand bleek dat ook maandelijkse parkeertarieven voor bewoners flink stijgen, op sommige garages zou de gemeente nu namelijk verlies maken.

Door de prijsverhogingen is parkeren in een parkeergarage nu net zo duur als parkeren op straat. "Dat wordt dan weer een afweging, of we weer met het ov gaan of met de auto", zegt een automobilist. Een ander peinst daar niet over: "Het is de prijs die je moet betalen voor comfort."