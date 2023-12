Explosies, tien geweldsdoden, maar géén liquidaties: dit was misdaad in Amsterdam 2023

Het afgelopen jaar ging bijna geen dag voorbij of je opende onze app met weer een nieuwe melding van een explosie ergens in de stad. Afgelopen zomer stond de teller van de politie op zo'n 90 explosies, maar zij verwachten dat dit aantal nu is verdubbeld. In dit misdaad-jaaroverzicht blikken we niet alleen terug op de explosies, ook is er aandacht voor tien mensen die door geweld om het leven zijn gekomen.