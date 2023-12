Ervaringsdeskundige Marion Pauw: "Pestprotocollen op Amsterdamse scholen moeten beter"

Als het aan schrijfster Marion Pauw ligt, moeten Amsterdamse schoolbesturen aan de bak. In het vanavond uitgezonden programma Gesprek aan de Amstel zegt ze dat de pestprotocollen op scholen in Amsterdam lang niet afdoende zijn. In de anti-pest-plannen, die door de overheid worden gestimuleerd, staat wat er moet gebeuren om gepeste leerlingen te beschermen. Zo moeten pesters worden aangesproken op hun gedrag, maar staat er niet wat met de potentie van de pesters te doen is. Dat is een gemiste kans, vindt Pauw.

Buitensluiten In groepen zitten vaak een paar 'leiders' die de sfeer bepalen, omdat ze dominanter zijn dan anderen. Zij zetten de toon. De mate van pesten, buitensluiten of ander negatief gedrag in een groep worden vaak door hen bepaald. In de Amsterdamse pestprotocollen ziet Pauw hier nog te weinig van terug. "Daar ligt een waanzinnige gemiste kans. Dit zijn de leiders van morgen. Wat voor mensen wil je? Mensen die op een negatieve manier hun leiderschap uitoefenen of mensen die oog hebben voor anderen en op een positieve manier omgaan met hun natuurlijke dominantie?"

Marion Pauw is ervaringsdeskundige. In Gesprek aan de Amstel vertelt ze hoe moeilijk zij het vroeger zelf had op school. Ook gaat ze in op haar ervaringen in het tv-programma Expeditie Robinson. Daar werd ze buitengesloten en al gauw weggestuurd. Voor haar boek Tijgerlelie, dat in 2023 verscheen en over negatief groepsgedrag gaat, verdiepte ze zich in pesten, buitensluiten en groepsdynamieken in het bijzonder. Pauw constateert dat het niet alleen voorkomt op scholen en de werkvloer, maar ook in bejaardenhuizen.

Kort lontje

In het interview blikt Marion Pauw terug op het jaar 2023 en op haar levensloop. Ze woont tegenwoordig afwisselend in Amsterdam en Spanje. De hoofdstad is voor haar soms te druk om te schrijven, maar is gelukkig nog wel goed om inspiratie op te doen voor haar thrillers. "Het stressniveau in Amsterdam is ontzettend hoog." Pauw constateert dat mensen een kort lontje hebben en niet goed luisteren naar elkaar.

Gesprek aan de Amstel wordt vanavond, zondag 31 december, om 21.00 uur op AT5 uitgezonden.

