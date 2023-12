Appartementencomplex Dennenrodepad ontruimd na brand: "Vreselijk om je jaar zo te beginnen"

In een woning aan het Dennenrodepad in Zuidoost is vanochtend vroeg brand uitgebroken. Het pand moest daardoor ontruimd worden. De bewoonster liep brandwonden op in een poging de brand te blussen. Later is ze naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond 7.45 uur uit. Omdat de vlammen uit de woning sloegen, besloot de brandweer groots op te schalen. De brand is inmiddels geblust. De woning wordt op dit moment geventileerd. Naast brandschade is er ook sprake van waterschade. Alle bewoners van het gebouw moesten kort na het uitbreken van de brand hun woning verlaten. Rond 10.00 uur mochten de eerste bewoners weer terug naar binnen. Sommige bewoners lagen te slapen toen de brandweer ze wilde waarschuwen. "Dik gebons op de deur ineens", vertelt een bewoner. "Maar gelukkig waren ze er vroeg bij. Iedereen was snel buiten." Glas half vol Het gebouw is één van de woonblokken op een studentencampus. "Dit is echt erg man", zegt een bewoonster, die het vooral te doen heeft met de bewoonster van het appartement waar brand uitbrak. "Om zo je jaar te beginnen is vreselijk."

"Ik hoop voor degene dat die wel wat hulp kan krijgen", zegt de vrouw. "Op de campus zijn fijne mensen, dus misschien kunnen wij ook wat helpen. Diegene heeft gewoon niets meer om het jaar mee te beginnen. Echt erg. Een andere bewoner is blij dat het vuur snel geblust kon worden. Hij verwijst naar de brand in Riekerhaven, een andere studentencampus in de stad. Het vuur verwoestte daar meerdere woonblokken. "Dat is dit gelukkig niet. Het glas is dus een soort van half vol, hoe stom het ook klinkt."