Water loopt in metrotunnel door gesprongen leiding, lijn 52 in Noord stilgelegd

Door een gesprongen waterleiding bij de Sixhavenweg in Noord stroomt water de tunnelbuis van de Noord-Zuidlijn in. De metro (lijn 52) rijdt daardoor niet meer tussen Noord en Centraal Station. De leiding is geraakt bij het het rooien van bomen. Voor reizigers zijn pendelbussen ingezet.

In de metrotunnel tussen Centraal en Noord geplaatst is een waterkering geplaatst. Zo loopt het water niet verder de tunnel in, meldt een woordvoerder. De kapotte leiding is inmiddels afgesloten waardoor geen water meer wegstroomt. Morgen wordt het gat gerepareerd.

Zowel Waternet als de brandweer zijn bij de gesprongen leiding ter plekke. "We weten nog niet hoe lang dit zal duren. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en werken er hard aan dat het lek zo snel mogelijk wordt gedicht", laat een woordvoerder van Waternet weten.

Bruin water uit de kraan

Bij sommige mensen kan door de lekkage bruin water uit de kraan komen. Hen wordt aangeraden het water even te laten stromen tot het weer helder is. Dan kan het veilig gedronken worden, aldus Waternet.

Een omstander plaatste een filmpje van het wegstromende water op X. Hierop is te zien dat het water via de berm wegstroom. "Daar gaat ons drinkwater. Morgen schaatsen", aldus de maker.

De IJtunnel blijft voor zover bekend wel open.