Zeeger Ernsting (GroenLinks) kandidaat-dagelijks bestuurder voor stadsdeel Oost

Zeeger Ernsting (Groenlinks) is naar voren geschoven als kandidaat-dagelijks bestuurder voor stadsdeel Oost. Op dit moment leidt hij nog de fractie van zijn partij in de Amsterdamse raad. Volgens de partij heeft Ernsting 'onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de verandering van mobiliteit in Amsterdam.'

Voor stadsdeel Zuidoost is Simion Blom (GroenLinks) de beoogd dagelijks bestuurder. Hij volgt daarmee Raoul White op, die in december naar Den Haag vertrok.

De fractievoorzitter wordt bijvoorbeeld de 'geestelijk leider' van de 30 kilometer per uur-norm genoemd. Die maximumsnelheid geldt sinds kort in bijna heel de stad .

Blom zat vier jaar in de voormalige stadsdeelraad van Zuidoost en was daarna acht jaar lid van de gemeenteraad. Hij is opgegroeid in Zuidoost en woont er nog steeds. Volgens GroenLinks heeft hij 'impact' kunnen maken op meerdere dossiers, zoals de Amsterdamse excuses voor het slavernijverleden en het stimuleren van meertaligheid in het onderwijs.

Hoorzitting

De twee beoogde bestuurders worden door het college van B en W voorgedragen aan de gemeenteraad. De stadsdeelcommissies kunnen de komende weken kandidaten tijdens een hoorzitting vragen stellen. Daarna brengen de stadsdeelraden een advies uit aan de gemeenteraad.

Op 24 en 25 januari stemt de gemeenteraad over de voordracht.