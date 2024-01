Bouw azc in Houthavens gaat dit voorjaar van start

De bouw van een asielzoekercentrum en een bijbehorende parkeergarage in de Houthavens gaat dit voorjaar van start. Dat maakt het college vanmiddag bekend. Naar verwachting is het pand in 2026 klaar.

Het gebouw komt tussen de Haparandaweg en de Houthavenweg te staan. Het azc, dat onderdak moet bieden aan 500 asielzoekers, wordt onderdeel van een gloednieuwe woonwijk die Houthaven gaat heten. In totaal worden er 2.700 woningen en voorzieningen gebouwd.

Het gebouw moet zeker 15 jaar opvang bieden aan vluchtelingen. Dat is een verschil met de bestaande azc's, die eigenlijk bedoeld zijn voor de korte termijn.

"De tijdelijke oplossingen die de afgelopen maanden door het rijk aan gemeenten worden gevraagd zijn geen oplossingen voor de lange termijn", zegt Rutger Groot Wassink over de huidige asielketen. "Met de komst van het azc in de Houthaven zorgen we naast de tijdelijke extra opvang die we in Amsterdam hebben ook voor een structurele bijdrage aan de opvang van asielzoekers."

Plannen voor de bouw van het azc zijn er al sinds eind 2012. Het heeft dus iets meer dan elf jaar geduurd voordat de bouw kan beginnen, onder meer omdat het ontwerp van het gebouw aangepast moest worden door een wijziging in het bestemmingsplan.

In het gebouw komt onder meer een parkeergarage voor 110 auto's en een daktuin waar bewoners kunnen sporten en spelen. Het pand wordt gebouwd met het idee dat er in de toekomst woningen in kunnen komen.

Sinds 2018 staat er al een azc aan de Willinklaan in Nieuw-West, waar op dit moment 650 mensen opgevangen worden. Daarnaast worden er op verschillende plekken in de stad 3.400 vluchtelingen uit Oekraïne. Ook zijn er meerdere opvang plekken waar op dit moment asielzoekers en statushouders zitten, die door de druk op de asielketen niet ergens anders kunnen worden opgevangen.