Klungelige inbrekers komen woonboot bijna niet meer uit, bewoner verstopt zich

De politie heeft zojuist beelden gedeeld van twee nogal onhandige inbrekers. De twee breken in juli vorig jaar in bij een woonboot aan het Singel. Dat doen ze via het dakluik van de boot. Op die manier willen ze er ook weer uit, maar dat kost hen bijzonder veel moeite.

Op de beelden is te zien hoe de twee in de nacht van 30 juli rond 02.40 uur proberen de woonboot in te komen. Een derde man staat op de uitkijk. Eerst willen de twee via een deur naar binnen. Die proberen ze te forceren met behulp van een schepnet. Dat lukt niet, waarna ze besluiten om het via het dakluik te proberen.

Als ze dat open hebben gekregen springen ze een voor een de woonboot in. Maar als even later de boot weer willen verlaten zijn ze minder geduldig. Met z'n tweeën tegelijk willen ze de boot weer uitklimmen, maar dat kost hen erg veel moeite. Na het nodige geklungel lukt het hen uiteindelijk om uit de boot te komen, waarna ze wegrennen.

Bewoner verstopt zich

Het oogt allemaal misschien wat koddig, maar voor de bewoner van de woonboot is het een heftige ervaring. Op het moment van de inbraak ligt zij te slapen in de boot. Ze wordt wakker van de stemmen van de twee inbrekers op haar boot en ze vlucht vervolgens het dek op. Daar verstopt ze zich tot de inbrekers weer weg zijn.

De politie wil graag weten wie de mannen op de beelden zijn en vraagt iedereen die tips heeft om contact op te nemen.